David, contra las cuerdas en AlaZ: una sola letra decide su duelo más ajustado con Javier

Un espectacular turno de 14 respuestas consecutivas permitió a David tomar ventaja tras el mejor arranque de Javier. El barcelonés llegó a la Z con 21 aciertos, pero su rival fue recortando distancias.

Gracias a una estrategia prudente, Javier alcanzó las 22 letras en verde y decidió no arriesgar más. David necesitaba entonces un último acierto para igualar el marcador y evitar la derrota, una situación que afrontó entre resoplidos y suspiros en Pasapalabra.

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