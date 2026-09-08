Publicidad
PASAPALABRA
David, contra las cuerdas en AlaZ: una sola letra decide su duelo más ajustado con Javier
El concursante barcelonés afronta su último turno bajo máxima presión después de que Javier alcance 22 aciertos y se plante para obligarle a buscar el empate.
Un espectacular turno de 14 respuestas consecutivas permitió a David tomar ventaja tras el mejor arranque de Javier. El barcelonés llegó a la Z con 21 aciertos, pero su rival fue recortando distancias.
Gracias a una estrategia prudente, Javier alcanzó las 22 letras en verde y decidió no arriesgar más. David necesitaba entonces un último acierto para igualar el marcador y evitar la derrota, una situación que afrontó entre resoplidos y suspiros en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas