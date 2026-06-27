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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel sorprende a Claudia con un regalo, ¿se estará enamorando de ella?

SUEÑOS DE LIBERTAD

Un regalo, un beso y una inesperada conexión: Miguel y Claudia dan un paso que lo cambia todo

La relación entre Miguel y Claudia vive un momento decisivo tras un gesto cargado de ternura que despierta nuevas emociones y deja en el aire una gran pregunta.

Miguel decide agradecer a Claudia todo el apoyo que le ha brindado con un detalle muy especial: una caja de bombones. El gesto emociona a la joven, que reacciona de una forma totalmente inesperada y le da un beso en la mejilla.

En Sueños de libertad, el doctor Salazar se queda completamente descolocado por la reacción de Claudia. La escena abre una nueva incógnita sobre sus sentimientos y plantea si Miguel podría estar comenzando a enamorarse de ella.

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