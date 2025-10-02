Antena 3 LogoAntena3
El análisis de Vicente Vallés sobre un adelanto electoral: "Es posible, es arriesgado"

El Hormiguero

¿Cree Vicente Vallés que habrá adelanto electoral? Así respondió en El Hormiguero

El periodista analizó la estabilidad del Gobierno y advirtió que un adelanto electoral dependería de los intereses de los partidos que apoyan a Sánchez.

Alberto Mendo
Publicado:

Durante su visita a El Hormiguero, Vicente Vallés valoró la posibilidad de elecciones anticipadas. Según explicó, Junts o Podemos podrían empujar a Sánchez a convocarlas, aunque sería una apuesta arriesgada.

El periodista señaló que la política actual se ha polarizado, con menos espacio para posiciones centradas.

