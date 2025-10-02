Alan recuerda cómo una voltereta en el instituto le dejó tetrapléjico: “Te cambia todo, sobre todo la independencia”

Alan tenía 17 años cuando una acrobacia en el instituto le provocó una lesión medular irreversible. Tras la caída no sintió dolor, pero descubrió que no podía mover ninguna parte de su cuerpo.

Los médicos confirmaron que no volvería a caminar, un diagnóstico que transformó su día a día. Aun así, Alan asegura que mantiene la esperanza y se esfuerza por no dejar que el accidente limite su vida tal y como ha contado en Y ahora Sonsoles.