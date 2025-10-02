Eugenia Martínez de Irujo confirma su asistencia a la boda de Cayetano: “Ellos están encantados”

Eugenia Martínez de Irujo aseguró que viajará a Sevilla para acompañar a su hermano Cayetano en su enlace con Bárbara Mirjan tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles. Sobre la novia, declaró: “La adoro, creo que están felices”.

La aristócrata adelantó además que compartirá diseñador con su hija, apostando por un estilo moderno de Roberto Diz. La boda, una de las más esperadas del año, reunirá a gran parte de la familia Alba.