JUEGO DE PELOTAS
María desata risas en Juego de pelotas por su manera de sufrir: “Lo estoy pasando fatal”
La concursante vivió momentos de tensión al temer un pelotazo durante la ronda, mientras el resto del equipo y Juanra Bonet se lo tomaban con humor.
María se convirtió en protagonista de Juego de pelotas al mostrar su miedo cada vez que caían las bolas gigantes. “Has puesto a la persona más asustadiza en la peor posición”, bromeó Juanra Bonet.
Durante la prueba, la jugadora admitió: “Lo estoy pasando fatal”, provocando carcajadas en plató. Aunque el resto del equipo confiaba en su capitán, ella no podía evitar el pánico ante la posibilidad de acabar en la piscina.