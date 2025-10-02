María desata risas en Juego de pelotas por su manera de sufrir: “Lo estoy pasando fatal”

María se convirtió en protagonista de Juego de pelotas al mostrar su miedo cada vez que caían las bolas gigantes. “Has puesto a la persona más asustadiza en la peor posición”, bromeó Juanra Bonet.

Durante la prueba, la jugadora admitió: “Lo estoy pasando fatal”, provocando carcajadas en plató. Aunque el resto del equipo confiaba en su capitán, ella no podía evitar el pánico ante la posibilidad de acabar en la piscina.