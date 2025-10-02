Antena 3 LogoAntena3
El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

JUEGO DE PELOTAS

María desata risas en Juego de pelotas por su manera de sufrir: “Lo estoy pasando fatal”

La concursante vivió momentos de tensión al temer un pelotazo durante la ronda, mientras el resto del equipo y Juanra Bonet se lo tomaban con humor.

Alberto Mendo
María se convirtió en protagonista de Juego de pelotas al mostrar su miedo cada vez que caían las bolas gigantes. “Has puesto a la persona más asustadiza en la peor posición”, bromeó Juanra Bonet.

Durante la prueba, la jugadora admitió: “Lo estoy pasando fatal”, provocando carcajadas en plató. Aunque el resto del equipo confiaba en su capitán, ella no podía evitar el pánico ante la posibilidad de acabar en la piscina.

