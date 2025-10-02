Se llevan el mayor premio de Juego de Pelotas con una arriesgada decisión final

Typical Martínez se convirtió en el primer equipo en lograr los 100.000 euros de Juego de pelotas. En la ronda final, Alberto eligió historia frente a música y superó cada paso con gran acierto.

El momento decisivo llegó cuando dudó entre dos opciones. Finalmente se decantó por “Nace Alberto Contador”, evitando el error y llevando la victoria a su familia. La emoción culminó con todos celebrando el triunfo en la piscina.