JUEGO DE PELOTAS
Se llevan el mayor premio de Juego de Pelotas con una arriesgada decisión final
El equipo Typical Martínez hace historia en en el programa al ganar los 100.000 euros gracias a una pregunta sobre Alberto Contador.
Typical Martínez se convirtió en el primer equipo en lograr los 100.000 euros de Juego de pelotas. En la ronda final, Alberto eligió historia frente a música y superó cada paso con gran acierto.
El momento decisivo llegó cuando dudó entre dos opciones. Finalmente se decantó por “Nace Alberto Contador”, evitando el error y llevando la victoria a su familia. La emoción culminó con todos celebrando el triunfo en la piscina.