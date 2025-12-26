Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Fofito

Y AHORA SONSOLES

Reencuentro histórico de los payasos Fofito y Rody Aragón

Fofito y Rody Aragón vivieron un momento cargado de emoción al recordar su etapa con Los Payasos de la Tele y su estrecha relación familiar frente a la cámara.

En Y ahora Sonsoles ambos payasos se reencontraron en directo y compartieron anécdotas navideñas sobre cómo trabajaron juntos durante años con Los Payasos de la Tele, evocando la magia que transmitían a generaciones de espectadores.

Los hermanos también hablaron sobre la influencia de su padre, Fofó, y el fuerte legado que han dejado en la televisión española.

Antena 3» Vídeos