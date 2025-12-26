Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Reencuentro histórico de los payasos Fofito y Rody Aragón
Fofito y Rody Aragón vivieron un momento cargado de emoción al recordar su etapa con Los Payasos de la Tele y su estrecha relación familiar frente a la cámara.
En Y ahora Sonsoles ambos payasos se reencontraron en directo y compartieron anécdotas navideñas sobre cómo trabajaron juntos durante años con Los Payasos de la Tele, evocando la magia que transmitían a generaciones de espectadores.
Los hermanos también hablaron sobre la influencia de su padre, Fofó, y el fuerte legado que han dejado en la televisión española.