Reencuentro histórico de los payasos Fofito y Rody Aragón

En Y ahora Sonsoles ambos payasos se reencontraron en directo y compartieron anécdotas navideñas sobre cómo trabajaron juntos durante años con Los Payasos de la Tele, evocando la magia que transmitían a generaciones de espectadores.

Los hermanos también hablaron sobre la influencia de su padre, Fofó, y el fuerte legado que han dejado en la televisión española.