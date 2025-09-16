El recuerdo más íntimo de Carme Chacón: su madre rompe el silencio ocho años después

Carme Chacón hizo historia como la primera mujer Ministra de Defensa y candidata a liderar el PSOE, pero su vida estuvo siempre condicionada por un bloqueo auriculoventricular completo. Pese a las advertencias médicas, eligió vivir intensamente.

Su madre, Esther Piqueras, recuerda en Y ahora Sonsoles que la política no temía a la muerte y que afrontó retos personales y profesionales con enorme valentía. Su maternidad y su carrera fueron un ejemplo de lucha hasta el final.