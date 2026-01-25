Publicidad
PASAPALABRA
Un récord tras otro que sitúa a Manu como el gran aspirante a ganar el bote
Su trayectoria impecable, la regularidad en El Rosco y una actitud constante lo han convertido en uno de los concursantes más admirados del programa y en el gran favorito al bote.
Manu lleva más de 400 programas demostrando una solvencia poco habitual en Pasapalabra. Su experiencia, fruto de una longevidad histórica, le ha permitido enfrentarse con éxito a todo tipo de duelos, remontadas y finales ajustados, consolidándose como un referente del concurso.
Además de su conocimiento y estrategia, destaca por su constancia y humildad. Manu suele moverse entre los 22 y 23 aciertos y rara vez comete errores innecesarios, una regularidad que le ha llevado a rozar el bote en varias ocasiones y a convertirse en uno de los concursantes más completos.