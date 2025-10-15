La receta tradicional de Navarra que nunca pasa de moda

Karlos Arguiñano recupera un clásico irresistible de la gastronomía navarra: las magras con tomate y pisto. Esta receta combina la intensidad del tomate con la frescura de las verduras, creando un plato lleno de sabor y tradición. El cocinero explica paso a paso cómo conseguir la textura perfecta y conservar el color del tomate al hervir la salsa.

El resultado es un plato sencillo, económico y lleno de historia, ideal para disfrutar en cualquier época del año. Arguiñano lo define como “una receta que nunca falla y siempre conquista”.