Arguiñano: receta de magras con tomate y pisto, "todo un clásico de la cocina en Navarra"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

La receta tradicional de Navarra que nunca pasa de moda

El chef Karlos Arguiñano comparte cómo preparar unas auténticas magras con tomate y pisto, un plato típico de Navarra que destaca por su sabor casero y su sencillez.

Karlos Arguiñano recupera un clásico irresistible de la gastronomía navarra: las magras con tomate y pisto. Esta receta combina la intensidad del tomate con la frescura de las verduras, creando un plato lleno de sabor y tradición. El cocinero explica paso a paso cómo conseguir la textura perfecta y conservar el color del tomate al hervir la salsa.

El resultado es un plato sencillo, económico y lleno de historia, ideal para disfrutar en cualquier época del año. Arguiñano lo define como “una receta que nunca falla y siempre conquista”.

