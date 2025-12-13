Receta sorprendente: risotto con sobrasada y un toque gourmet de cabeza de jabalí

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la receta del día fusiona tradición y originalidad: un risotto con sobrasada que se corona con finas láminas de cabeza de jabalí, aportando textura y carácter al plato.

El chef aconseja añadir el caldo poco a poco para lograr la cremosidad perfecta y rematar con queso rallado antes de servir. Una propuesta ideal para sorprender en cualquier comida y disfrutar de sabores intensos con un toque gourmet.