Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Una receta saludable y con carácter: así prepara Arguiñano estas hamburguesas de pescado
Karlos Arguiñano transforma el bonito en unas hamburguesas jugosas con mahonesa de guindillas, una propuesta fácil, nutritiva y con un toque picante que sorprende al paladar.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone unas hamburguesas de bonito acompañadas de una mahonesa casera con guindillas que potencia su sabor, una forma diferente de comer pescado.
El bonito, rico en omega-3, se mezcla con miga de pan, ajo y cebollino para formar una masa compacta. La mahonesa, con vinagre y aceite, se adereza con guindillas en aritos para lograr un contraste perfecto.