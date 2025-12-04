Receta exprés de Arguiñano: potaje de alubias blancas con cuello de cordero listo en solo 25 minutos

Este potaje de alubias blancas se presenta como una receta sencilla y sorprendentemente rápida. Arguiñano explica que, en apenas 25 minutos, es posible obtener un resultado contundente y lleno de sabor sin necesidad de técnicas complejas.

El cuello de cordero aporta una melosidad especial al guiso, además de ser una de las partes más asequibles del animal. Su combinación con las alubias permite crear un plato único, nutritivo y perfecto para aprovechar al máximo ingredientes económicos. El cocinero insiste en que estas piezas son ideales para guisos y arroces.