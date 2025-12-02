Antena 3 LogoAntena3
Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla, de Arguiñano: un clásico muy fácil de elaborar

ARGUIÑANO

Receta de empanada de verduras al horno: así la prepara Karlos Arguiñano paso a paso

La empanada vegetal de Arguiñano combina pimiento, berenjena y cebolla en un relleno jugoso. Una receta sencilla, sabrosa y ideal para cualquier ocasión.

Karlos Arguiñano elabora una empanada casera con una base de masa fresca y un relleno de verduras pochadas: pimiento rojo, berenjena y cebolla, cocinadas lentamente.

Tras rellenar la masa y cerrarla, pinta la superficie con huevo batido antes de hornearla. El resultado es una empanada dorada, ligera y con un sabor vegetal muy equilibrado.

