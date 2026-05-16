El "momento Fonsi" en La Voz Kids: canta un éxito del coach frente a él y desata la locura

El escenario de La Voz Kids es conocido por los grandes retos, pero pocos son tan imponentes como cantar la canción de uno de los coaches mientras este te evalúa desde su silla. En este avance exclusivo, un pequeño aspirante ha decidido apostar fuerte al elegir un éxito de Luis Fonsi. La tensión se ha palpado en el ambiente desde el primer segundo, con el resto de los coaches observando de reojo la cara de sorpresa del artista puertorriqueño al reconocer sus propios acordes.

Lo que sucede a continuación es pura magia televisiva. Lejos de dejarse llevar por los nervios, el talent ha logrado imprimir una personalidad propia a la canción, lo que ha generado un momentazo digno de ver. Este adelanto promete una de las audiciones más memorables de la edición, dejando en el aire la gran pregunta: ¿se llevará Fonsi a su propio "heredero" musical a su equipo?