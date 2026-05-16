Tras las cámaras de Mafin: así se grabó el reencuentro más esperado entre Marta y Fina

El reencuentro entre Marta y Fina no solo ha sido un hito para la audiencia, sino también un desafío técnico y emocional para el equipo de producción. Bajo la atenta mirada de los fans del fenómeno Mafin, las actrices Marta Belmonte y Alba Brunet se enfrentaron a una jornada de grabación donde cada detalle, desde la iluminación hasta el ritmo de las respiraciones, estaba medido para transmitir la profundidad de su vínculo. "Había muchas expectativas puestas en esta escena", reconocen desde el set, conscientes de que este momento debía ser el clímax de meses de narrativa de distanciamiento.

El proceso de grabación revela la complicidad absoluta entre las protagonistas, quienes trabajaron estrechamente con el director para capturar esa mezcla de vulnerabilidad y alivio tras la separación. El rodaje se llevó a cabo en un ambiente de concentración máxima para proteger la intimidad emocional que requería el guion. El resultado, una escena que ha dado la vuelta a las redes sociales, es el fruto de un esfuerzo coral por dar a la relación de Marta y Fina el peso y la delicadeza que la han convertido en el corazón palpitante de Sueños de libertad.