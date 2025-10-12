Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Una receta elegante y fácil de Arguiñano para sorprender con pechuga de pollo
Karlos Arguiñano transforma unas simples pechugas en un plato sofisticado con jamón, tomate y una irresistible salsa de Oporto, ideal para cualquier ocasión.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone un pollo relleno con jamón cocido y tomates deshidratados, horneado y acompañado de chalotas y salsa de Oporto.
La receta, pensada para cuatro personas, destaca por su sencillez y sabor. Conquista sin esfuerzo, y Arguiñano recomienda servir media pechuga por comensal con la salsa bien ligada.