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Y AHORA SONSOLES
La razón oculta tras el distanciamiento de Encarna Sánchez con su familia sale a la luz décadas después
Una entrevista inédita con la hermana de la periodista revela el motivo por el que evitaba hablar de su entorno familiar y cómo su ascenso social influyó en esa decisión personal.
La figura de Encarna Sánchez sigue generando incógnitas, especialmente en lo relacionado con su familia, a la que apenas mencionaba y que quedó fuera de su herencia.
Según explica la periodista Marián Álvarez, su hermana creía que Encarna se avergonzaba de sus orígenes humildes tras integrarse en círculos de élite, una percepción que marcó su relación familiar.