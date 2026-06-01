Rafael Santandreu lanza un consejo para fortalecer la mente: convertir las incomodidades en aliadas

Frente a la búsqueda constante de comodidad, Rafael Santandreu asegura en Y ahora Sonsoles que evitar todo aquello que resulta incómodo puede aumentar la insatisfacción y reducir la capacidad de adaptación ante los problemas cotidianos.

A su juicio, tolerar pequeñas dificultades refuerza la seguridad personal y mejora la gestión del estrés. Por eso, anima a no dejarse limitar por las incomodidades y recuerda que los desafíos forman parte del crecimiento y de una vida más plena y emocionante.

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