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Una nueva vida
“Quizá tú envenenaste a mi hijo”: Ayla lanza la acusación más cruel contra Seyran
La tensión estalla en el hospital cuando Ayla pierde el control y señala directamente a Seyran como responsable del estado de su hijo, desatando una escena cargada de reproches y humillación
Ayla irrumpe fuera de sí y, en lugar de mostrar compasión, acusa a Seyran de haber provocado la situación de su hijo. Incluso insinúa que pudo envenenarlo, dejando a todos en shock.
Convencida de que su hijo es una víctima, la madre carga contra la joven por rechazarlo y “volverlo loco”, recriminándole su actitud y humillándola sin piedad en un momento crítico.