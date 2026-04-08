“Quizá tú envenenaste a mi hijo”: Ayla lanza la acusación más cruel contra Seyran

Ayla irrumpe fuera de sí y, en lugar de mostrar compasión, acusa a Seyran de haber provocado la situación de su hijo. Incluso insinúa que pudo envenenarlo, dejando a todos en shock.

Convencida de que su hijo es una víctima, la madre carga contra la joven por rechazarlo y “volverlo loco”, recriminándole su actitud y humillándola sin piedad en un momento crítico.