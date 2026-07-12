"No quiero que esto se acabe nunca": La gran reacción de María Parrado al ganar la segunda semifinal de Tu cara me suena

La emoción ha inundado por completo el plató de Tu cara me suena tras una de las galas más decisivas, intensas y reñidas de toda la edición. En una noche donde el talento ha rozado la perfección en cada una de las actuaciones, María Parrado se ha alzado con el triunfo al ganar la segunda semifinal, consolidándose oficialmente como una de las grandes favoritas para el triunfo definitivo en la gran final del programa.

Al escuchar su nombre como la vencedora de la velada, la artista no ha podido contener la emoción ni las lágrimas ante la gran ovación del público y el jurado. Con el trofeo en las manos y desbordada por la gratitud, la cantante ha dejado una de las frases más sinceras de la temporada al confesar de corazón: "No quiero que esto se acabe nunca". La joven intérprete ha querido poner en valor la increíble experiencia humana y profesional que ha supuesto el formato, el profundo cariño de sus compañeros y el constante apoyo de la audiencia, afrontando la recta definitiva del concurso con la ilusión al máximo y con el firme deseo de seguir regalando actuaciones inolvidables.

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