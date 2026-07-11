Entre grandes musicales y divas del pop: los finalistas de Tu cara me suena eligen sus últimas e icónicas imitaciones

La gran final de Tu cara me suena ya se vislumbra en el horizonte y la tensión se palpa en el ambiente. Tras una semifinal de infarto que ha dejado el listón en lo más alto, el programa encara su recta definitiva con el anuncio más esperado por los seguidores del formato: las identidades y los retos musicales a los que se medirán los concursantes que han logrado clasificarse para la última gala.

En esta ocasión, la estrategia, la ambición artística y el deseo de brillar han guiado las elecciones de los concursantes. El menú de la gala definitiva promete ser un auténtico festín para los amantes del espectáculo, ya que los finalistas eligen sus últimas imitaciones moviéndose entre dos de los mundos más exigentes del panorama internacional: los grandes musicales y las divas más icónicas del pop. Con propuestas que exigirán tanto una portentosa capacidad vocal como un despliegue coreográfico y teatral milimétrico, los candidatos a la corona lo apostarán todo a una carta en una noche que promete ser histórica, emotiva y repletas de sorpresas.

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