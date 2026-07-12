Marisol se enfrenta a Pablo y lanza una dura amenaza en el próximo capítulo de Sueños de libertad

Las cosas están a punto de ponerse muy complicadas para los protagonistas de Sueños de libertad. Después de que Pablo le jurara a Nieves su amor incondicional a pesar del inesperado embarazo de su expareja, las consecuencias de sus palabras no se van a hacer esperar, desencadenando una tormenta de reproches difíciles de frenar.

Según desvelan los últimos adelantos de la ficción, Marisol se enfrenta directamente a Pablo al descubrir que este no tiene ninguna intención de regresar con ella ni de formar la familia que ella esperaba. Lejos de quedarse de brazos cruzados y asumir el rechazo, la joven sacará las garras y lanzará una demoledora amenaza que promete poner en jaque la estabilidad y el futuro de la pareja en la colonia. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Marisol para retener a Pablo y qué consecuencias tendrá este chantaje para la libertad de Nieves?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas