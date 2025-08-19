¿Qué sueño cumplirían con el bote de Pasapalabra?

La emoción se hizo evidente en Roberto Leal, quien con la voz entrecortada compartió el momento con los concursantes y los invitados del programa, generando un ambiente de ilusión y entusiasmo en el plató de Pasapalabra.

Los participantes no dudaron en dejar volar su imaginación ante la posibilidad de ganar semejante suma. Manu y Rosa, candidatos al bote, escucharon las respuestas del resto de invitados sobre qué harían con el premio. Entre los deseos, destacó la confesión de Eduardo Rosa, que aseguró que se compraría una casa en Menorca.