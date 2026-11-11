Más de 2.200 vecinos desalojados en Piedralaves por la borrasca Bruna: el temor a que la evacuación se prolongue

La borrasca Bruna ha provocado una situación de emergencia en Piedralaves, donde más de 2.200 vecinos han recibido una alerta en sus teléfonos para abandonar sus viviendas. Diego, uno de los afectados, ha explicado en Y ahora Sonsoles que nunca antes se había desalojado al pueblo entero por el desbordamiento de la presa.

Protección Civil ha solicitado la colaboración de los jóvenes para llevar comida y ayudar a los mayores en los centros de evacuación. Aunque inicialmente se han establecido 48 horas de desalojo, los vecinos temen que la situación se prolongue