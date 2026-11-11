El regreso de Boran provoca el pánico de su hijo y desata la furia de Cihan

La tensión se ha disparado En tierra lejana cuando Boran ha irrumpido exigiendo ver a su hijo. Pese a los intentos de Sadakat por detenerlo, se ha impacientado y ha acusado a Alya y Cihan de manipular al niño.

Al escuchar los gritos, Deniz ha querido salir de la habitación y se ha encontrado frente a su padre, al que creía muerto. Su reacción ha sido de auténtico miedo, provocando la indignación de Cihan, que ha reprochado a Boran su comportamiento y no haber pensado en las consecuencias.