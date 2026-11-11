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EN TIERRA LEJANA
El regreso de Boran provoca el pánico de su hijo y desata la furia de Cihan
La inesperada aparición de Boran ha terminado en un momento desgarrador para Deniz, que creía que su padre había muerto. Alya y Cihan han intentado proteger al pequeño.
La tensión se ha disparado En tierra lejana cuando Boran ha irrumpido exigiendo ver a su hijo. Pese a los intentos de Sadakat por detenerlo, se ha impacientado y ha acusado a Alya y Cihan de manipular al niño.
Al escuchar los gritos, Deniz ha querido salir de la habitación y se ha encontrado frente a su padre, al que creía muerto. Su reacción ha sido de auténtico miedo, provocando la indignación de Cihan, que ha reprochado a Boran su comportamiento y no haber pensado en las consecuencias.