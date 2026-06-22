Pulpo, atún rojo o zamburiñas: las claves de Nutriman para detectar algunos de los engaños alimentarios más comunes del verano

Con la llegada del verano aumentan las comidas fuera de casa y también las confusiones en algunos alimentos. Nutriman puso como ejemplo el caso del pulpo y la pota, dos productos parecidos a simple vista, además de las diferencias entre zamburiñas y volandeiras, que pueden acabar generando sobreprecios para el consumidor.

El experto también abordó en Y ahora Sonsoles, las dudas sobre la carne de buey y el atún rojo. Explicó que el auténtico buey es un producto muy exclusivo y que el color más intenso no siempre indica una mejor calidad en el pescado, ya que puede alterarse para resultar más atractivo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas