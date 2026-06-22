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Y AHORA SONSOLES
Pulpo, atún rojo o zamburiñas: las claves de Nutriman para detectar algunos de los engaños alimentarios más comunes del verano
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Luis Alberto Zamora repasó varios fraudes alimentarios frecuentes y explicó cómo identificar productos que a veces se venden como otros de mayor valor.
Con la llegada del verano aumentan las comidas fuera de casa y también las confusiones en algunos alimentos. Nutriman puso como ejemplo el caso del pulpo y la pota, dos productos parecidos a simple vista, además de las diferencias entre zamburiñas y volandeiras, que pueden acabar generando sobreprecios para el consumidor.
El experto también abordó en Y ahora Sonsoles, las dudas sobre la carne de buey y el atún rojo. Explicó que el auténtico buey es un producto muy exclusivo y que el color más intenso no siempre indica una mejor calidad en el pescado, ya que puede alterarse para resultar más atractivo.
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