Los primeros invitados de 2026 prometen arranque explosivo en El Hormiguero

La temporada arranca con Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero el miércoles 7 de enero, que presentarán su nueva serie Machos Alfa, antes de recibir a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete al día siguiente, en dos emisiones especiales.

Estas citas consolidan la estrategia de contenido de El Hormiguero para comenzar el año con entrevistas variadas y protagonistas relevantes del panorama audiovisual español, generando expectativa en la audiencia desde el primer día.