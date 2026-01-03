Publicidad
EL HORMIGUERO
Los primeros invitados de 2026 prometen arranque explosivo en El Hormiguero
El programa vuelve con fuerza en su primera semana de 2026 con la visita de caras conocidas del cine, televisión y entretenimiento, dando paso a entrevistas y novedades en Antena 3.
La temporada arranca con Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero el miércoles 7 de enero, que presentarán su nueva serie Machos Alfa, antes de recibir a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete al día siguiente, en dos emisiones especiales.
Estas citas consolidan la estrategia de contenido de El Hormiguero para comenzar el año con entrevistas variadas y protagonistas relevantes del panorama audiovisual español, generando expectativa en la audiencia desde el primer día.