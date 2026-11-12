De presentarse al casting con 17 años a desafiar a David en Pasapalabra: el sueño de Nerea llega a la Silla Azul

La Silla Azul de Pasapalabra ha recibido a una aspirante muy especial. Nerea se presentó al casting con solo 17 años, pero ha tenido que esperar hasta alcanzar la mayoría de edad para vivir la experiencia en el plató.

La madrileña ha confesado a Roberto Leal su impresión al descubrir las dimensiones del estudio, mucho más grande de lo que imaginaba. Aunque David no le ha dado opciones de continuar en el concurso, Nerea ha demostrado que Pasapalabra también cuenta con seguidores muy jóvenes dispuestos a ponerse a prueba.