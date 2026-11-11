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PASAPALABRA
La divertida idea de Roberto Leal para la boda de Ken Appledorn y Jorge Cadaval: un baile de lo más inesperado
El presentador de Pasapalabra ha sorprendido al actor con una original propuesta para su próxima boda después de descubrir que nunca había escuchado un conocido éxito de Enrique y Ana.
Ken Appledorn ha vivido un divertido momento en La Pista de Pasapalabra al escuchar por primera vez Baila con el hula-hoop. Cristina Plazas ha conseguido identificar la canción de Enrique y Ana, mientras que el actor ha reconocido que desconocía por completo este éxito musical.
Alaska le ha recomendado ver los videoclips de la época y Roberto Leal ha ido más allá. Además de pedirle a Jorge Cadaval que grabe su reacción al descubrir el vídeo, el presentador ha sugerido que la pareja utilice esta canción para abrir el baile de su próxima boda.