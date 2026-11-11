La divertida idea de Roberto Leal para la boda de Ken Appledorn y Jorge Cadaval: un baile de lo más inesperado

Ken Appledorn ha vivido un divertido momento en La Pista de Pasapalabra al escuchar por primera vez Baila con el hula-hoop. Cristina Plazas ha conseguido identificar la canción de Enrique y Ana, mientras que el actor ha reconocido que desconocía por completo este éxito musical.

Alaska le ha recomendado ver los videoclips de la época y Roberto Leal ha ido más allá. Además de pedirle a Jorge Cadaval que grabe su reacción al descubrir el vídeo, el presentador ha sugerido que la pareja utilice esta canción para abrir el baile de su próxima boda.