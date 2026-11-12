David rompe su racha de plenos en Pasapalabra y deja a Alejo Sauras sin palabras: “Estaba pensando en la lista de la compra”

La habilidad de David en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra ha vuelto a sorprender a sus invitados, aunque esta vez por un fallo inesperado. El concursante se ha equivocado mientras resolvía un panel sobre películas de Mario Casas.

Alejo Sauras y Cristina Plazas no esperaban tener que intervenir y el actor ha reconocido que estaba completamente despreocupado. Por suerte, David ha recuperado el turno y ha conseguido completar el panel a la segunda, dejando el susto en una divertida anécdota.