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PASAPALABRA
David rompe su racha de plenos en Pasapalabra y deja a Alejo Sauras sin palabras: “Estaba pensando en la lista de la compra”
El concursante barcelonés ha cometido un inesperado error en el ¿Dónde Están?, provocando el desconcierto de sus compañeros, que confiaban en que completaría el panel sin dificultades.
La habilidad de David en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra ha vuelto a sorprender a sus invitados, aunque esta vez por un fallo inesperado. El concursante se ha equivocado mientras resolvía un panel sobre películas de Mario Casas.
Alejo Sauras y Cristina Plazas no esperaban tener que intervenir y el actor ha reconocido que estaba completamente despreocupado. Por suerte, David ha recuperado el turno y ha conseguido completar el panel a la segunda, dejando el susto en una divertida anécdota.