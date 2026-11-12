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Alaska y Alejo Sauras, dueto inédito cantando por María del Monte en Pasapalabra

Alaska y Alejo Sauras, dueto inédito cantando por María del Monte en Pasapalabra

PASAPALABRA

Alaska y Alejo Sauras sorprenden a Roberto Leal con una actuación improvisada en La Pista de Pasapalabra

Los invitados han reconocido al instante una conocida sevillana de María del Monte y han terminado cantando juntos, protagonizando uno de los momentos más divertidos del programa.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista de Pasapalabra ha dejado un duelo musical muy especial entre Alaska y Alejo Sauras. Ambos han identificado la canción Cántame, de María del Monte, con solo escuchar el primer fragmento, aunque la cantante ha sido más rápida con el pulsador.

Pese a perder el pleno, Alejo ha demostrado que también conocía perfectamente el tema. Los dos invitados han acabado interpretando juntos la sevillana, sorprendiendo a Roberto Leal, que ha celebrado este inesperado dueto con mucho humor.

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