Poty presume de estrategia en La Pista tras vencer a Lydia Valentín

Poty vivió un duelo lleno de altibajos en La Pista de Pasapalabra. Aunque comenzó convencido de que conocía todas las canciones, la frustración se apoderó de él al ver que el título no llegaba tan fácilmente como esperaba.

Finalmente, tras varios intentos fallidos, logró acertar y sumó segundos para el marcador de Rosa. Entre risas y bromas con Roberto Leal, terminó celebrando su triunfo al ritmo de la canción de 1983 junto a Lydia Valentín.