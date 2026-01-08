Potaje nutritivo de acelgas, garbanzos y alubias, receta económica de Arguiñano para días fríos

Karlos Arguiñano comparte una receta de potaje que combina garbanzos, alubias blancas y acelgas, destacando la versatilidad y valor nutricional de las legumbres en la dieta familiar. El chef subraya que la acelga, verdura suave y rica en propiedades, acompaña perfectamente a las legumbres para un plato reconfortante en invierno.

Los ingredientes básicos incluyen garbanzos y alubias remojados, patatas, salsa de tomate, cebolleta, ajo, almendras y especias como comino y pimentón. La elaboración se realiza en olla rápida con un majado de ajo, almendras y comino que intensifica el sabor. Es una preparación sencilla y económica pensada para hasta cuatro raciones.