El postre exprés de Karlos Arguiñano que conquista con su sencillez

El cocinero Karlos Arguiñano ha elaborado una receta exprés perfecta para los más golosos: merenguitos con avellanas. Este postre combina la textura ligera del merengue con el sabor tostado de las avellanas, logrando un resultado crujiente y delicado.

Para conseguir un merengue firme y brillante, Arguiñano recomienda asegurarse de que las claras estén completamente limpias de yema antes de montarlas. En pocos minutos se obtiene un dulce espectacular, ideal como broche final para cualquier comida.