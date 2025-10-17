Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El postre exprés de Karlos Arguiñano que conquista con su sencillez
Karlos Arguiñano presenta una receta rápida y deliciosa: merenguitos con avellanas. Un dulce fácil de preparar, ideal para sorprender en cualquier ocasión con un toque casero irresistible.
El cocinero Karlos Arguiñano ha elaborado una receta exprés perfecta para los más golosos: merenguitos con avellanas. Este postre combina la textura ligera del merengue con el sabor tostado de las avellanas, logrando un resultado crujiente y delicado.
Para conseguir un merengue firme y brillante, Arguiñano recomienda asegurarse de que las claras estén completamente limpias de yema antes de montarlas. En pocos minutos se obtiene un dulce espectacular, ideal como broche final para cualquier comida.