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TU CARA ME SUENA
La emoción desborda a Lolita tras una actuación que le llega al alma en Tu cara me suena
Una imitación en el escenario del programa sorprende a Lolita, que no puede contener las lágrimas al sentirse profundamente conectada con la canción interpretada en directo.
La artista se rompe al valorar una actuación que logra tocarle de una forma inesperada. Reconoce que nunca había sentido algo así con una canción en el formato del programa.
El momento deja una de las escenas más intensas de la noche, con Lolita visiblemente emocionada y destacando la capacidad del concursante para transmitir desde el escenario.