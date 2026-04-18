El desgarrador testimonio del padre de Adrián Rodríguez tras su arresto: "Esto me supera"

"Esto me supera, le veo fuera de sí", ha confesado con una sinceridad abrumadora ante las cámaras. Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, el hombre ha detallado el calvario que vive la familia tras la detención, dejando entrever una sensación de impotencia absoluta. El testimonio refleja el dolor de un padre que, a pesar de los intentos por ayudar, se siente incapaz de lidiar con la deriva del intérprete.

La entrevista ha mostrado la cara más amarga del entorno cercano del artista, evidenciando una fractura emocional difícil de reparar. Sin ocultar su abatimiento, ha admitido que la presión mediática y los constantes problemas judiciales han agotado su resistencia, situándole en un punto de no retorno respecto a la gestión del bienestar de su hijo.