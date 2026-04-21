Antonio Orozco desvela cómo vive la rivalidad en La Voz y La Voz Kids durante su visita a El Hormiguero

Antonio Orozco ha confesado en El Hormiguero que mantiene la misma intensidad competitiva tanto en La Voz como en La Voz Kids. El artista asegura que se implica al máximo en cada edición.

Por su parte, Luis Fonsi ha destacado que trabajar con niños despierta una mayor ternura. Los coaches han adelantado que la nueva edición, que llega el 9 de mayo, estará llena de sorpresas.