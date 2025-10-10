Un postre para disfrutar todo el año: torrijas borrachas con helado de Arguiñano

Karlos Arguiñanoha vuelto a conquistar a sus seguidores con una receta tradicional llena de sabor: torrijas borrachas con helado. Con su estilo cercano, explica paso a paso cómo preparar este dulce clásico de forma rápida y sin complicaciones.

Aunque las torrijas suelen ser protagonistas en Semana Santa, el chef invita a saborearlas todo el año. Su combinación con helado aporta frescura y convierte este postre casero en una auténtica tentación.