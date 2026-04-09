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TU CARA ME SUENA
La porra de los concursantes y el jurado de Tu cara me suena, ¿A quién ven como ganador?
La nueva edición del talent show de Antena 3 llega con nueve participantes y un juego previo inesperado en el que todos han señalado quién creen que será el vencedor final.
La decimotercera edición de Tu cara me suena se estrena este viernes a las 22:00h con un casting formado por Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
Antes de comenzar, todos han dejado por escrito su apuesta sobre el posible ganador en una urna, junto a Flo, Àngel Llàcer y Chenoa. La decisión se revisará justo antes de la final.