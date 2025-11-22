Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Rosa Rodríguez

PASAPALABRA

Un pleno emocionante y una dedicatoria que conquista a la audiencia

La tensión y la emoción se apoderaron del plató en un momento único que dejó a todos sin palabras y convirtió la jornada en una de las más comentadas.

Alberto Mendo
Publicado:

El último programa de Pasapalabra regaló un instante inolvidable cuando Rosa logró completar La Pista con un pleno perfecto. Su reacción, llena de alegría, fue celebrada por todos en el plató.

Entre aplausos y sonrisas, la concursante dedicó el logro a su hermano con un gesto especial que emocionó a la audiencia. “Un besito a mi hermano”, expresó, marcando uno de los momentos más destacados del día.

Antena 3» Vídeos