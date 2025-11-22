Un pleno emocionante y una dedicatoria que conquista a la audiencia

El último programa de Pasapalabra regaló un instante inolvidable cuando Rosa logró completar La Pista con un pleno perfecto. Su reacción, llena de alegría, fue celebrada por todos en el plató.

Entre aplausos y sonrisas, la concursante dedicó el logro a su hermano con un gesto especial que emocionó a la audiencia. “Un besito a mi hermano”, expresó, marcando uno de los momentos más destacados del día.