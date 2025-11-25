Publicidad
Y ahora Sonsoles
Planeaban quedarse con 300.000 € del seguro de vida: el empresario que sobrevivió a 13 puñaladas revela la traición de su hijastra
El empresario fue apuñalado 13 veces en plena calle por un sicario que su hijastra hizo pasar como amigo.
Juan fue atacado brutalmente cuando llevaba a su hijastra en el coche: recibió 13 puñaladas y pasó diez días en coma.
La motivación era clara: días antes había contratado un seguro de vida por 300.000 €, cuya beneficiaria era la hija menor de su pareja, mientras la madre de la niña orquestaba el plan junto a su hija.