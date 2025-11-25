Publicidad
El Hormiguero
Álex Márquez revela el pacto que evitó rivalidades con su hermano en MotoGP
El piloto comparte un acuerdo que hizo con su hermano para que la competición no afectara a su relación y transformase el miedo en colaboración.
Durante su intervención en El Hormiguero, Álex Márquez explicó que él y su hermano conversaron sobre “esa sensación de miedo” cuando uno de los dos adelantaba al otro en pista.
Comentó que llegaron a un pacto para no frenarse mutuamente, lo que les permitió competir sin que la relación personal se resintiera.