Begoña y Gabriel celebran una boda íntima sin que Andrés logre detenerla

En el último episodio de Sueños de libertad, Begoña sorprende a todos al adelantar su boda con Gabriel, ejecutando el enlace sin que Andrés pueda intervenir ni darse cuenta.

Mientras la pareja completa los preparativos y firma el compromiso, Andrés descubre la noticia y trata desesperadamente de alcanzar la ermita, pero llega tarde y ve cómo su antigua relación se diluye por completo.