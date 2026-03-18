El plan oculto de Ayla para separar a su hijo: un regalo cargado de veneno amenaza el matrimonio

Ayla vuelve a demostrar que no está dispuesta a aceptar la relación de su hijo con Seyran. Bajo una aparente intención familiar, idea un regalo pensado para que la pareja cree recuerdos juntos, aunque su verdadera intención es muy distinta.

Lo que parece un gesto inocente es en realidad un plan calculado para tensar aún más la convivencia y poner a prueba el matrimonio.