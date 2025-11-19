Ferit y Seyran sellan su amor y se enfrentan a los Korhan: “Esta vez nadie nos separará”

Ferit y Seyran han dejado atrás los engaños y el miedo para reencontrarse en una conversación sincera, en la que ambos se han confesado cuánto se necesitan. Ferit, incapaz de soportar la distancia, le ha asegurado que su vida solo tiene sentido con ella a su lado.

Seyran, liberada por fin de las amenazas de Ökkes, ha decidido no ocultar más sus sentimientos. Unidos y decididos a desafiar a todos, Ferit ha ordenado avisar a la familia Korhan. Esta vez, su amor será libre y sin secretos.