La pista de Marta Belenguer sobre quesos que descolocó a Javier en Pasapalabra

Javier logró imponerse a David en el duelo musical de Pasapalabra, aunque su victoria no llegó gracias al curioso consejo que Marta Belenguer intentó darle desde su asiento. La actriz susurró una referencia relacionada con el origen de los quesos para ayudarle a identificar la canción.

Tras resolverse la prueba, Marta confesó su intento de echarle una mano, provocando las risas en el plató. Roberto Leal bromeó asegurando que aquella pista habría complicado aún más las cosas al concursante, ya que la relación que había establecido con el tema musical no era la correcta.

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