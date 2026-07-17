La Pista desata la nostalgia en Pasapalabra con una de las series más icónicas de la televisión

Los concursantes no logran identificar la serie con las primeras notas de la sintonía. La pista de Roberto Leal, al mencionar a Mitch Buchannon como líder de un grupo de socorristas, permite a ambos reconocer Los vigilantes de la playa, aunque Javier se adelanta con el pulsador en Pasapalabra.

Tras resolver la prueba, el presentador recuerda el impacto que tuvo la ficción y comenta con humor cómo eran sus protagonistas y las escenas de rescate. Los invitados se suman a la conversación con bromas sobre el físico de los actores y el recuerdo que dejó la serie.

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