Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

“¡Cómo estaban!”: Roberto Leal revive en La Pista el fenómeno de Los vigilantes de la playa

PASAPALABRA

La Pista desata la nostalgia en Pasapalabra con una de las series más icónicas de la televisión

Una conocida sintonía pone a prueba a Javier y David en La Pista y acaba provocando una divertida conversación sobre el fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Los concursantes no logran identificar la serie con las primeras notas de la sintonía. La pista de Roberto Leal, al mencionar a Mitch Buchannon como líder de un grupo de socorristas, permite a ambos reconocer Los vigilantes de la playa, aunque Javier se adelanta con el pulsador en Pasapalabra.

Tras resolver la prueba, el presentador recuerda el impacto que tuvo la ficción y comenta con humor cómo eran sus protagonistas y las escenas de rescate. Los invitados se suman a la conversación con bromas sobre el físico de los actores y el recuerdo que dejó la serie.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos