El pincho cojonudo y cojonuda de Arguiñano que conquista por su sencillez

Arguiñano recupera los pinchos cojonudo y cojonuda para demostrar que la simplicidad puede ser una ventaja en la cocina. Monta pan con chorizo o morcilla de Burgos y remata cada bocado con un huevo frito, logrando un resultado pleno de sabor.

El cocinero subraya que deben servirse recién hechos para que el embutido mantenga su textura y el huevo llegue caliente. Se convierten así en un entrante rápido que encaja en cualquier menú y reivindica la fuerza de las elaboraciones tradicionales.