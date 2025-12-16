Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El pincho cojonudo y cojonuda de Arguiñano que conquista por su sencillez
La propuesta de Karlos Arguiñano destaca por su rapidez y por combinar chorizo, morcilla de Burgos y huevo en dos pinchos tradicionales que se convierten en un aperitivo perfecto y reciente.
Arguiñano recupera los pinchos cojonudo y cojonuda para demostrar que la simplicidad puede ser una ventaja en la cocina. Monta pan con chorizo o morcilla de Burgos y remata cada bocado con un huevo frito, logrando un resultado pleno de sabor.
El cocinero subraya que deben servirse recién hechos para que el embutido mantenga su textura y el huevo llegue caliente. Se convierten así en un entrante rápido que encaja en cualquier menú y reivindica la fuerza de las elaboraciones tradicionales.